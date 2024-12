Burgervader Antoine Denert brengt vredesboodschap op allerlaatste gemeenteraad van Kruibeke: "En fusiegemeente mag Vredegem heten"

In Kruibeke staat vanavond de laatste gemeenteraad, in de geschiedenis van de gemeente zoals die nu is, op het programma. Want over twee weken gaat Kruibeke op in een fusie met Beveren en Zwijndrecht. En dat moment wil burgemeester Antoine Denert niet zomaar laten passeren. Hij gaat elk gemeenteraadslid een lichtgevende ballon geven, in de vorm van een raket. Met daaraan een vredesboodschap. Denert hoopt dat de ballonnen tot in Rusland zweven. Hij wil zo een krachtig signaal geven aan Poetin. De laatste burgervader van Kruibeke wil herinnerd worden als een warm en vredevol figuur.