Burgerinbreng bij nieuwe plannen aanleg Grote Markt in Sint-Niklaas

Opnieuw moeten een aantal scholen in onze regio de deuren tijdelijk sluiten omwille van coronabesmettingen. Dat is onder meer het geval voor twee basisscholen in Zottegem: De Kleine Planeet en De Smidse. Ook de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans die in die gebouwen gevestigd is, moet mee dicht, en dat al zeker tot zaterdag. En ook in de Beverse deelgemeente Verrebroek sluit gemeentelijke basisschool De Verrekijker dan toch even de deuren. Al zeker tot en met vrijdag is dat zo. Eergisteren zag u al in het TV Oost Nieuws dat het virus er opnieuw is binnengeslopen en een aantal leerkrachten en leerlingen besmette. Er is ondertussen nog meer getest en er is nu dan toch beslist om tijdelijk te sluiten. De komende dagen wordt de situatie verder onderzocht.