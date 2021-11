Burgercollectief 'Terexit' noemt Tereos-fabriek tikkende tijdbom

In Zottegem zijn ze de eerste feestnacht onder de strengere maatregelen goed doorgekomen. Discotheek Sotto's nam het risico om toch de deuren te openen en te werken met sneltesten aan de ingang. Wie negatief testte en een coronapas kon voorleggen, die hoefde geen mondmasker te dragen binnen. Om alles voor elkaar te krijgen zette de uitbater een testdorp op poten. De zenuwachtigheid was groot. Zeker omdat er het nog tot zaterdagochtend onduidelijk was of testen aan de ingang wel wettig was. Uiteindelijk viel alles in zijn plooi. Maar, of het voor herhaling vatbaar is, dat weet de club nog niet.