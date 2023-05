Burgercollectief bereidt massaprocedure voor tegen chemiebedrijf 3M rond PFAS-vervuiling

In het Lokers natuurreservaat het Molsbroek lijkt de piek van vogelgriepbesmettingen stilaan voorbij. 700 kokmeeuwen hebben de epidemie niet overleefd, ongeveer een kwart van de populatie in het gebied. Vandaag zijn enkele vrijwilligers opnieuw in het water gegaan om het aantal kadavers te tellen en te verzamelen. Slechts één dode meeuw is opgevist. Specialisten leiden daaruit af dat het ergste nu wel voorbij is. Andere vogelsoorten, zoals eenden en waterhoenen, blijven voorlopig gespaard van het virus. Grote boosdoener van de laatste maanden is het voor vogels heel dodelijke H5N1-type van de vogelgriep. Een virus dat mensen niet treft, maar experten raden wel aan om zieke en dode meeuwen niet aan te raken.