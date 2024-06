Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht blijft protesteren tegen fusie: “Geen voordelen, geen fusie”

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht heeft vandaag een protestactie gehouden. Ze voerden actie aan de rotonde voor de Park&Ride in Melsele. Een vijftigtal mensen kwamen er hun ongenoegen uiten over de fusie tussen Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke. De burgerbeweging roept de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering op om Zwijndrecht alsnog uit de fusie met Beveren en Kruibeke te halen. Want de inwoners van de Antwerpse gemeente zijn absoluut geen voorstander en zullen zich blijven verzetten tegen de plannen.