Burger King in Dendermonde opent volgende maand, maar zoekt nog 20 medewerkers

In Lede heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een man neergeschoten die zich had verschanst in zijn ouderlijke woning. De man pleegde in 2021 identieke feiten in de woning en loste toen een schot, meldde het parket Oost-Vlaanderen. Politie en parket kunnen nu nog geen details geven over de toestand van de man. De man zou zondagavond rond 20 uur het huis van zijn vader in de Steenstraat in Lede binnengedrongen zijn. De vader kon het pand verlaten, maar de verdachte verschanste zich. In september 2021 had de man zich ook al eens urenlang verschanst in de woning. De speciale eenheden van de federale politie kwamen toen ter plaatse en konden hem overmeesteren, maar daarbij had de man een schot gelost. De speciale eenheden kwamen zondagavond ter plaatse en in de nacht van zondag op maandag werd beslist om het huis binnen te vallen. Daarbij werd de man neergeschoten, maar politie en parket geven nog geen details over de omstandigheden. De verdachte werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is zoals de procedure voorschrijft een dubbel onderzoek gestart, enerzijds naar de feiten gepleegd door de verdachte en anderzijds naar het politieoptreden.