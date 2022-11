Burgemeesterskwestie Haaltert besproken in commissie Binnenlands Bestuur

Het gemeentebestuur van Laarne moet de plannen om een natuureducatief centrum te bouwen dan weer helemaal herzien. Het was de bedoeling om een onthaalpoort te bouwen aan de ingang van natuurgebied Kalkense Meersen, in het geraamte van een oud fabrieksgebouw. Maar nu blijkt dat dat oude gebouw in een te slechte staat is, waardoor de kostprijs van dat project al dubbel zo hoog zou liggen. In tijden van economische crisis is het onverantwoord om met de plannen door te gaan, aldus de burgemeester.