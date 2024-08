Vigor Wuitens Hamme bekert verder, KVK Ninove bekampt Lokeren-Temse in volgende ronde

Bij de buren van Hamme wil cd&v aan de macht blijven. De lijst telt 29 mensen, waarvan meer dan de helft nieuwe mensen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was cd&v de grootste partij en ook nu is dat de ambitie. Lijsttrekker Ann Verschelden wil graag burgemeester blijven. Zij nam de sjerp over van Herman Vijt, in december vorig jaar.

Ook in Buggenhout doet de huidige cd&v-burgemeester een gooi naar de sjerp. Geert Hermans staat op 1, gevolgd door schepenen Nadine Sertijn, François Suys, Geert Mannaert en Mieke Van Malderen. Er zijn ook heel wat nieuwe kandidaten, ongeveer de helft. Lijstduwer is oud-burgemeester Pierre Claeys. Groen en natuur, zorgzaamheid, mobiliteit, veiligheid en het verenigingsleven zijn belangrijke programmapunten. Cd&v gaat voor een absolute meerderheid.