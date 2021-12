Burgemeesters roepen op om geen vuurwerk of voetzoekers af te steken

Als u straks Nieuwjaar viert, doe dat dan veilig en steek geen vuurwerk af. Zeker niet als u daar geen toestemming voor heeft. Dat vragen verschillende burgemeesters in onze streek. In tegenstelling tot vorig jaar is er nu geen algemeen vuurwerkverbod in onze provincie. De steden en gemeenten beslissen zelf of het mag. Maar het is zo goed als overal verboden. De laatste weken worden op verschillende plaatsen in de regio ook zware voetzoekers en bommetjes afgestoken. Ze zorgen voor een hels lawaai, en ze zijn een echte plaag. Een plaag waar helaas weinig aan te doen is.