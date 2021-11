Burgemeesters Geraardsbergen en Ninove vragen buurgemeenten om testcentra te heropenen

Ja de coronacijfers in ons land blijven de hoogte inschieten. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens stijgt fors. De voorbije week zijn er dagelijks meer dan 16.000 besmettingen vastgesteld, een stijging met 53 procent op weekbasis. In totaal liggen er op dit moment net geen 3.400 mensen in het ziekenhuis, dat is een stijging met 21 procent op 1 week tijd. In de ziekenhuizen in onze streek lijkt de situatie op dagbasis even te stagneren, na de sterke stijgingen van de dagen daarvoor. In totaal zijn er vandaag 4 bedden minder bezet dan gisteren op de corona-afdelingen. Ook op Intensieve Zorg gaan we van 40 zwaar zieke coronapatiënten gisteren naar 39 vandaag. De daling doet zich vooral voor in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. In de andere ziekenhuizen blijft de situatie nagenoeg onveranderd ten opzichte van gisteren.