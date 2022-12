Burgemeester wil snelheid op de N9 naar beneden: "Lik-op-stuk-beleid, preventie en overleg met AWV"

In Uitbergen, bij Berlare, is dinsdagavond een bever doodgereden aan een weg langs de Schelde. Bevers steken er regelmatig over omdat de weg de verbinding vormt tussen de Schelde en het natuurgebied van het Donkmeer en de Kalkense Meersen. De vzw Durme vraagt de gemeente om maatregelen te nemen om dergelijke beverslachtoffers in de toekomst te voorkomen. Want de bever blijft erg zeldzaam in de regio.