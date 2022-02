Burgemeester Wichelen wil dat provincie het waterbeheer meer naar zich toetrekt

Kenneth Taylor, provincieraadslid en burgemeester van Wichelen, vraagt dat de provincie zelf meer initiatief neemt om de gevolgen van een eventuele waterbom te beperken. Taylor verwijst naar de studie van Vlaams minister Lydia Peeters. Daaruit blijkt dat vooral Oost-Vlaanderen zwaar getroffen zal worden bij een waterbom. Dat is een korte en heftige periode van gigantisch veel regen, zoals afgelopen zomer in Wallonië. Bij een gelijkaardig scenario in onze provincie zou de schade in de Denderstreek oplopen tot 1 miljard euro. In en rond Gent zelfs tot 3 miljard euro. Taylor wil niet wachten tot Vlaanderen in gang schiet en vraagt aan de provincie om een studiebureau aan te stellen. Dat bureau moet onderzoeken welke maatregelen we het beste nu al nemen.