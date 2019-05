Burgemeester Waasmunster zal parking E17 sluiten als problemen met transmigranten niet opgelost geraken

Ook in Beveren was er vandaag heel wat ellende op de weg. In de Beverentunnel reden vanmiddag drie vrachtwagens op elkaar in. Niemand raakte gewond, maar de schade was aanzienlijk. Eén vrachtwagen vervoert zoutzuur, maar op het moment van het ongeval was de tank gelukkig leeg. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan vrij te maken. Door het ongeval was er heel wat file in de omgeving.