Burgemeester Waasmunster: "Ik wil vaccinatiecentrum in gemeente, wij kunnen dat!"

Goeieavond, welkom. Het was te verwachten dat er niet veel zou veranderen, en die verwachting is ingelost. Het overlegcomité heeft zopas beslist dat alle coronamaatregelen van kracht blijven. Er is maar één kleine versoepeling. Er is namelijk goed nieuws voor de Vlaamse rijscholen. Die kunnen weer heropstarten. Wanneer de rijscholen precies weer aan de slag kunnen, is nog niet helemaal duidelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft het in een tweet alvast over 'volgende week'. Verder verandert er niks, en kunnen we bijvoorbeeld nog niet naar de kapper. Het Overlegcomité vergadert opnieuw op 22 januari, wanneer de impact van de feestdagen, teruggekeerde reizigers en de heropening van de scholen duidelijker is.