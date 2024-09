Burgemeester Veerle Baeyens beschuldigt raadslid Peter De Smet van belangenvermenging, hijzelf spreekt over laster

In Haaltert beschuldigt burgemeester Veerle Baeyens gemeenteraadslid Peter De Smet van belangenvermenging. De Smet zelf spreekt over laster. Burgemeester Baeyens vraagt de gemeenteraad bij hoogdringendheid om zich burgerlijke partij te stellen naar aanleiding van een klacht die ze indiende tegen oppositieraadslid Peter De Smet. Ze beschuldigt hem van belangenvermenging en persoonlijke verrijking als voorzitter van PWA vzw. Ze diende naar eigen zeggen ook al klacht in bij de politie en het parket van Oost-Vlaanderen. De Smet ontkent de feiten en zegt dat het om een politieke afrekening gaat. Het is al de zoveelste keer dat gemeenteraadsleden in Haaltert elkaar beschuldigen van belangenvermenging.