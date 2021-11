Burgemeester Van de Vijver: verzoening in het Beverse voetbal is nu mogelijk

Opmerkelijk sportnieuws dan. Voetbalclub Waasland-Beveren reikt de hand uit naar de buren van SK Beveren. De CEO wil in de toekomst namelijk terug één echte Beverse club. U kent het verhaal. Toen ze zo'n 10 jaar geleden in Beveren beslisten om als Waasland-Beveren te voetballen op de Freethiel, werd door de diehard supporters van KSK Beveren, Yellow Blue Beveren opgericht. Een antwoord zeg maar op de fusieploeg. Yellow Blue ging van start in de laagste provinciale reeks, heet intussen terug SK Beveren en is opgeklommen naar tweede provinciale. Maar, de rivaliteit en de strijd om het stamnummer van het roemrijke Beveren bleef bestaan. Antoine Gobin, de CEO van Waasland-Beveren, wil nu dat er opnieuw één club komt in de gemeente waar elke Beverenaar kan achter staan. Gobin wil gesprekken opstarten met het bestuur van SK Beveren.