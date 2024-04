Burgemeester trekt met bekende cd&v-gezichten en 11 nieuwkomers naar de kiezer in Lede

Op het commissariaat van de politiezone Geraardsbergen/Lierde is vanochtend een brief met een verdacht poeder afgeleverd. Die was gericht aan één van de inspecteurs. Toen hij de brief opende, sloeg hij meteen alarm en werden alle veiligheidsprocedures opgestart. De brief werd door de Civiele Bescherming opgehaald. Die zal nu onderzoeken of het poeder gevaarlijk was of niet. Wie de brief afleverde, wordt nu onderzocht. De inspecteur in kwestie moest een tijd lang in quarantaine worden geplaatst.