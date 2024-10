Burgemeester Sint-Niklaas vraagt sluiting asielopvangcentrum Westakkers na steekincidenten

Lieven Dehandschutter, de burgemeester van Sint-Niklaas vraagt nog maar eens om het asielopvangcentrum Westakkers te sluiten. Hij vraagt dat na opnieuw twee gewelddadige incidenten waarbij Afghaanse vluchtelingen uit dat centrum betrokken waren. Beide steekpartijen vonden gisteravond plaats in het centrum van de stad. Het eerste gebeurde aan het Prins Leopoldplein. En amper een kwartier later vond er nog een tweede steekincident plaats aan het station. Eén van de mannen kreeg een messteek in de rug en was er erg aan toe.