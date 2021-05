Dat het de laatste dagen geonweerd heeft, dat moeten we u niet meer vertellen. Op verschillende plaatsen in onze regio was er dan ook water- en windschade. Maar in Lokeren is er toch iets uitzonderlijks gebeurd. Een rijwoning in de Maurice Maeterlinckstraat werd getroffen door een enorme blikseminslag. Eentje die we volgens onze weerman Jonas De Bodt in onze regio bijna nog nooit zijn tegengekomen. Gelukkig was er niemand aanwezig toen de bliksem insloeg. Het huis is onbewoonbaar.