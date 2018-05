Aalsters burgemeester Christoph D'Haese is voor onbepaalde tijd buiten strijd. D' Haese ondergaat morgenvroeg een dringende medische ingreep in het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis van Aalst. Daar zal hij een week verblijven. Daarna volgt dan een revalidatieperiode. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe lang hij buiten strijd zal zijn. In tussentijd wordt hij vervangen door schepen Karim Van Overmeire. Christoph D'Haese maakt het nieuws vanmiddag zelf bekend via een bericht op zijn Facebookpagina.