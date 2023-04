In Beveren hebben vandalen zich afgelopen weekend uitgeleefd op het wagenpark van bpost. Maar liefst 28 van de 35 bestelwagens zijn daar beschadigd. De ruitenwissers werden ofwel afgebroken of omgeplooid. En ook één van de zijspiegels moest eraan geloven. Bij het postkantoor reageren ze vol ongeloof op het voorval. Maar de dienstverlening zal niet in het gedrang komen. De politie is een onderzoek gestart.