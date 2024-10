In Lokeren gaat het Lokaal Liberaal van burgemeester Filip Anthuenis opnieuw in zee met cd&v. De liberalen en de christendemocraten kunnen hun beleid dus verder zetten. Maar ze moeten wel rekening houden met meer inwoners. Want door de fusie met Moerbeke komen er extra uitdagingen bij, zegt burgemeester. Anthuenis zelf is al 23 jaar burgervader en begint straks aan zijn vijfde ambtstermijn.