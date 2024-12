Burgemeester Lokeren legt kledingzaak Magnifique tijdelijke sluiting op wegens drugshandel

De kledingwinkel Magnifique in de Luikstraat in Lokeren moet verplicht vier maanden de deuren sluiten. Dat komt omdat er vaststellingen werden gedaan van drugshandel. Magnifique is een vzw die handelt in dames-, heren- en kinderkledij. Maar volgens de vaststellingen van de politie gaan er ook drugs over de toonbank. Dezelfde vzw werd ook al eens in 2009 gesloten vanwege drugs, voor een periode van 10 weken. Ook het parket voert een onderzoek.