Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA): "Liften in de Fabiolablokken zouden tegen morgen terug moeten werken."

Goed nieuws voor de bewoners van één van de grote appartementsblokken aan het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Want de liften, die vorige vrijdag werden afgekeurd en dus niet meer mochten gebruikt worden, worden op dit moment hersteld, en dat is vroeger dan verwacht. Ook het stadsbestuur zag de hoogdringendheid in van de situatie. Het gebouw telt 15 verdiepingen en die allemaal met de trap doen, dat was voor veel bewoners nauwelijks of niet mogelijk.