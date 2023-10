Nieuws Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) bekijkt peiling positief: "Flatterend dat Sint-Niklazenaars vertrouwen in mij hebben"

De N-VA van burgemeester Lieven Dehandschutter krijgt volgens de peiling van Het Nieuwsblad een ferme klap en is dus niet langer de grootste partij in Sint-Niklaas. Toch is Dehandschutter niet volledig ontevreden. Meer dan de helft van de inwoners is tevreden tot zeer tevreden met het gevoerde beleid én zijn rol als burgemeester.