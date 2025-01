Burgemeester Lieven Dehandschutter ijvert voor landelijk vuurwerkverbod: "In een bus vuurwerk afsteken? Waanzin"

De politie van Sint-Niklaas heeft enkele jongeren kunnen identificeren, die gisteravond vuurwerk hebben afgestoken IN een bus van De Lijn. Binnenkort zullen ze op het matje geroepen worden bij de politie én bij burgemeester Lieven Dehandschutter. Want hij heeft er meer dan genoeg van. Hij is voorstander van een landelijk verbod op het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk voor niet-professionele doeleinden.