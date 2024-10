Burgemeester Leen Dierick (cd&v) gaat in zee met Vooruit en Vernieuwing, N-VA belandt in oppositie

In Dendermonde is de nieuwe bestuursploeg bekend. Cd&v, de partij van burgemeester Leen Dierick, gaat de komende zes jaar samenwerken met Vooruit, en met Vernieuwing, de liberale lijst. Dat betekent dat de huidige coalitiepartner, N-VA, in de oppositie terecht komt. Cd&v zal vier schepenen hebben, Vooruit twee en Vernieuwing één. De samenstelling van het schepencollege wordt volgende week bekend gemaakt.