Burgemeester Lebbeke voor Deontologische Commissie

Nog overnamenieuws: het Waalse Babylon Loveshop neemt drie van de tien Vlaamse winkels over van de failliete erotiekketen Pabo. Eind augustus was er in die winkels nog een grote uitverkoop, zoals hier in Wetteren. En er is goed nieuws voor de winkel in Wetteren, want die kan openblijven. Dat komt omdat Wetteren goed draaide. Voor zeven andere winkels is er nog geen oplossing. Door het faillissement verloren 20 werknemers hun job. Of een deel van hen terecht zal kunnen in de nieuwe winkels van Babylon Loveshop, is nog niet duidelijk.