In Zele is een huis onbewoonbaar nadat een auto er tegen de gevel is gebotst. In een flauwe bocht in de Neereindestraat verloor de bestuurder de controle over het stuur. De klap was bijzonder zwaar, in de zijgevel is een groot gat geslagen. Ook de voorgevel van het huis ernaast liep schade op. Een jong koppel, dat in het huis woont, is ongedeerd gebleven. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Hij werd door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat de auto tegen het huis is gereden, maar overdreven snelheid wordt niet uitgesloten.