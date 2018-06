In Industriepark-Noord in Sint-Niklaas is de Fietsweek op gang getrapt. Via allerhande acties worden de werknemers nu gestimuleerd om hun woon-werk verplaatsingen met de fiets te doen. Zo kunnen zij zich opgeven om een week lang gratis met een elektrische fiets te rijden. Heel goed ideeën, maar net als op heel wat andere plaatsen is het ook hier de infrastructuur die achterop hinkt.