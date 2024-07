Burgemeester Jurgen Bauwens en schepenen incasseren slagroomtaarten bij 'Alleskunner van de Statie'

Enkele opmerkelijke beelden uit Waasmunster. Daar vieren ze dit weekend de jaarlijkse statiekermis in de Stationsstraat. Onder meer burgemeester Jurgen Bauwens en schepenen Yari Van Kaer en Tom Baert kregen daar enkele slagroomtaarten naar hun hoofd gegooid. Het maakt allemaal deel uit van de wedstrijd 'De Alleskunner van de Statie', waarbij deelnemers verschillende opdrachten moeten uitvoeren. En een van de proeven was dus zo snel mogelijk een taartje in het gezicht van de burgemeester gooien.