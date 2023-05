In Laarne gaan de inwoners dit weekend terug in de tijd. Ze keren terug naar de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en kunnen aan de lijve ondervinden hoe het was om tijdens die oorlogen te leven. Beide wereldoorlogen komen daar terug tot leven door legervoertuigen uit die tijd en acteurs die allerlei situaties naspelen. Je loopt tegen de vijand aan of je ziet hoe gewonden naar de eerste hulppost worden gebracht. De gemeente wil zo tonen hoe moeilijk het was in die periode. Deze namiddag was het aan de kinderen van de lagere scholen om zich onder te dompelen in de geschiedenis van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Vanavond is het de beurt aan de inwoners van Kalken.