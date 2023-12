Burgemeester is zoveelste bijtincident beu: "Wat als mensen aangevallen worden?"

Op een weide in de Doornijkstraat in Waasmunster is vrijdagnacht een pony doodgebeten. Het waren de eigenaars van de pony die de dode pony met duidelijke bijtsporen aantroffen. Wellicht is het dier doodgebeten door een hond, want op de weide waren duidelijke pootafdrukken van één of meerdere honden te zien. In september vonden in de buurt meerdere gelijkaardige aanvallen plaats door enkele Mechelse herders. De eigenaars van die honden kregen toen enkele maatregelen opgelegd door de burgemeester. Onderzoek moet nu uitwijzen of de honden opnieuw hebben toegeslagen. Als dat zo is, zullen de honden in beslag genomen worden.