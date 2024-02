Wie in Beveren, Kruibeke of Zwijndrecht woont, die mag voortaan spreken over Beveren Waas. De nieuwe overkoepelende naam voor de fusiegemeente is deze ochtend door de drie gemeentebesturen bekendgemaakt tijdens een officieel moment. Dat gebeurde symbolisch op het driegemeentenpunt, een locatie in de buurt van de E17. De achtertuin van het bedrijf Vanas Engineering, het punt waar de drie gemeenten elkaar aanraken, was het decor voor de onthulling. De officiële bekendmaking was ook te volgen via de livestreams van de drie betrokken gemeenten. De afgelopen weken konden de inwoners zich uitspreken over de nieuwe naam. Er lagen twee opties op tafel: Scheldewaas en Beveren Waas. Iedere inwoner ouder dan 16 jaar kon één stem uitbrengen, één per rijksregisternummer. Uiteindelijk hebben 20.519 inwoners dat gedaan. In de nieuwe fusiegemeente zullen zo'n 90.000 mensen wonen. 66,4% (13.627 personen) stemde voor Beveren Waas. 33,6% (6892 personen) had eerder een voorkeur voor Scheldewaas. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws, en de hele dag door updates op tvoost.be.