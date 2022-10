Burgemeester Haaltert: "Brief aan korpschef zal openbaar worden gemaakt, ik heb daar geen probleem mee"

Haaltert heeft een bewogen gemeenteraad achter de rug. De oppositie legde burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) het vuur aan de schenen over het vermeende machtsmisbruik. Centrale vraag van de avond: wat stond er in de brief die Baeyens aan de korpschef stuurde kort na het beruchte "parkeerincident" tijdens het eetfestijn van de lokale partijafdeling begin deze maand? Baeyens zou toen dreigementen hebben geuit aan een politie-inspecteur die enkele fout geparkeerde bestuurders had beboet, wat ze formeel ontkent. De burgemeester zou het voorval nadien wel hebben aangehaald in een brief aan de korpschef. Wat daarin stond, kwamen we vanavond nog niet te weten. "Maar de inhoud zal publiek worden gemaakt, als de vakbonden daarmee akkoord gaan", stelde Baeyens na afloop van de zitting. Meer morgen, in het TV Oost Nieuws.