De politie van Ninove gaat meer te voet patrouilleren. Dagelijks zullen twee agenten de stad in trekken, onder meer langs het shoppingcentrum en de stationsbuurt. De drempel om een politieagent aan te spreken, die te voet is in plaats van in de combi rijdt, is veel lager. Zo verhogen we het veiligheidsgevoel van onze burgers, zegt de burgemeester.