Burgemeester Guy D’haeseleer is hét onderwerp in carnavalsstoet: "Hij heeft de verkiezingen gewonnen zonder volmachten: een mirakel!"

Op dit moment trekt de carnavalsstoet in Ninove door de straten. En dat onder een stralende zon. Meer dan 70 groepen zorgen voor pracht en praal in de wortelstad. Het is trouwens het begin van het driedaagse feest in Ninove. Na het carnaval in Aalst, is dit het tweede grootste carnaval in onze regio. Het thema dit jaar: het spel zit op de molen. En de hoofdrol in de stoet, die is voor burgemeester Guy D'haeseleer.