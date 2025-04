Burgemeester Guy D’haeseleer (Forza Ninove) opgenomen in het ziekenhuis met hepatitis

Guy D’haeseleer, de burgemeester van Ninove, is geveld door hepatitis. Hij werd gisteravond met spoed opgenomen op Intensieve Zorg in het AZORG Ziekenhuis in Aalst, maar is vanmiddag overgebracht naar het UZ Gent. D'haeseleer voelde zich vorige week al koortsig en moe toen hij dinsdagavond zijn eed aflegde bij de Oost-Vlaamse gouverneur. Uit een bloedonderzoek bleek dat hij een leverontsteking heeft. Hij zal de komende weken zijn functie niet kunnen uitoefenen. Schepen Ilse Malfroot wordt waarnemend burgemeester en de andere bevoegdheden van D'haeseleer zullen volgende maandag op het schepencollege voorlopig verdeeld worden onder de andere schepenen.