Burgemeester Guy D’haeseleer (Forza Ninove) moet binnen 72 uur levertransplantatie ondergaan

Guy D’haeseleer (Forza Ninove) de burgemeester van Ninove, moet een dringende levertransplantatie ondergaan, dat laat zijn plusdochter en partijgenote Malika Sclacmender ons weten. Eerder raakte bekend dat hij is geveld door een hevige vorm van hepatitis, dat is een ontsteking aan de lever. D'haeseleer is woensdag met spoed opgenomen in het AZORG Ziekenhuis in Aalst en werd deze middag overgebracht naar het UZ Gent. De burgemeester van Ninove zou nu dus binnen de 72 uur een nieuwe lever moeten krijgen. Schepen Ilse Malfroot (Forza Ninove) zal de taken van burgemeester Guy D’haeseleer overnemen. Meer morgenavond in het TV Oost Nieuws.