Burgemeester Guy D'haeseleer (Forza Ninove) legt eed af bij provinciegouverneur

Guy D'haeseleer heeft als burgemeester van Ninove zonet ook de eed afgelegd bij provinciegouverneur Carina Van Cauter, in Gent. De benoeming had vertraging opgelopen omdat er bij de procureur-generaal bijkomende informatie was opgevraagd over een onderzoek naar volmachtfraude, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Het onderzoek naar die mogelijke onregelmatigheden loopt nog altijd, maar het vormde geen belemmering meer voor de officiële eedaflegging.