Burgemeester Fonck (LvB): "Gedoofde straatlichten bespaart ons zo'n 300.000 euro"

Federaal parlementslid Simon Moutquin, van Ecolo, heeft vanmiddag dan toch geen vragen gesteld over Aalst Carnaval in de Kamer. "Is er een mogelijkheid om Aalst carnaval te verbieden?" Dat wilde Moutquin weten van minister van Binnenlands Zaken Annelies Verlinden. Hij wilde de minister ook vragen of die van plan is om maatregelen te nemen bij eventueel racistische of antisemitische karikaturen. Hij suggereerde daarbij zelfs arrestaties door de politie. Burgemeester van Aalst Christoph D'Haese reageerde al scherp, waarop het parlementslid zijn vraag alsnog introk. Dat is hoogst ongebruikelijk.