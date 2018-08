Burgemeester en schepenen achter de barbecue voor Kruibeekse mama's

De mama's in het Waasland zijn vandaag gevierd. Want in en rond Antwerpen vieren ze moederdag vandaag. En in Kruibeke hebben ze de moeders in de bloemetjes gezet met een barbecue. Niemand minder dan de burgemeester van Kruibeke en de schepenen bakken de hele avond nog worsten en kipfilets op de barbecue. Deze Moederkesdagbarbecue maakt deel uit van de festiviteiten van Playa Crubeca, vrij vertaald Kruibeke Strand. Dit weekend kan je er naar optredens gaan kijken, en volgende week is er openluchtcinema en een groots springkastelenfeest. Maar eerst de maag vullen met een lekkere barbecue.