En we blijven nog even in de voedingsbranche. Want twee Oost-Vlaamse restaurants zijn bekroond met een Hospitality Award, zeg maar de Oscars van de horeca en retail. De prijs krijg je niet per se voor het beste eten, maar eerder voor perfecte klantvriendelijkheid. Eén van beide zaken ligt in onze streek, namelijk 't Korennaer in Nieuwkerken-Waas. Een hele eer, zegt chef Edwin Van Goethem. Ook al heeft zijn zaak al een Michelinster én een mooie Gault Millauscore.