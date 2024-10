Burgemeester D'Haese (N-VA): "U ziet vandaag de redders van de Denderstreek. Wij zijn niet Ninove, wij zijn Aalst"

"Onrealistische of extremistische voorstellen helpen de Aalstenaars geen stap vooruit." Dat zei Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vanmiddag op de voorstelling van zijn bestuursakkoord en de verdeling van de bevoegdheden. N-VA vormt in Aalst een coalitie met cd&v en Voor Aalst. Daar had Vlaams Belang dinsdagavond voor aanvang van de gemeenteraad tegen geprotesteerd. “De stem van 20 procent van de Aalstenaars is bij het huisvuil gezet”, zo klonk het daar. Maar D'Haese reageert scherp terug.