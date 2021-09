Burgemeester D'Haese hakt ten vroegste volgende maand de carnavalsknoop door

Dimitri Parewyck, de ultraloper uit Aalst, is intussen bijna halfweg in zijn Belgian Border Run. Ook Dimitri loopt voor het goede doel. Hij zamelt geld in voor Kom Op Tegen Kanker. Zijn plan is om de hele Belgische landsgrens af te lopen. Hij is vorige zondag vertrokken in De Klinge en vanavond arriveert hij in Athus. Dat is een dorpje tussen Aarlen en Virton, het uiterste zuiden van ons land. Dimitri heeft dan 670 kilometer gelopen. Dat is dus bijnade helft van zijn uitdaging, want de hele tocht bedraagt een goede 1.380 kilometer.