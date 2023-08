De maatregelen, die het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas genomen heeft, om de langdurige wegenwerken in het centrum in goede banen te leiden, stuiten op kritiek van oppositiepartij N-VA. De komende twee jaar worden er ingrijpende wegenwerken uitgevoerd aan onder meer de veelgebruikte Sint-Niklaasstraat. Om de handelaars te bereiken is de gemeente daarom onderverdeeld in verschillende zones, die allemaal een eigen kleur hebben gekregen. En ook de omleidingsroutes hebben een kleur gekregen, maar die strookt niet met de kleur van de zones. Dat is verwarrend, zegt N-VA. De partij vindt het ook vreemd dat niet alle handelaars, die in de werkzone liggen, op de aanwijzingsborden vermeld staan.