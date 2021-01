Burgemeester Dendermonde: "Keuze voor sporthal Appels als vaccinatiecentrum was niet gemakkelijk"

Sporthal Meulenbroek in Hamme en de sporthal van Appels, de twee vaccinatiecentra voor eerstelijnszone Dender, zijn helemaal klaar. In die zone zitten de inwoners van Zele, Buggenhout, Hamme, Berlare, Dendermonde en Lebbeke. Dit weekend kreeg de pers al een rondleiding in de twee vaccinatiecentra. Twee weken geleden waren de burgemeesters van Lebbeke en Berlare ontgoocheld dat de eerstelijnszone niet voor bijvoorbeeld de Oktoberhallen in Wieze of de Festivalhal in Berlare had gekozen. Spons erover, we moeten vooruit, klinkt het nu bij Raf De Wolf en Katja Gabriëls. CD&V-burgemeester Piet Buyse geeft toe dat de locatie heel gevoelig lag.