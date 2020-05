Burgemeester Dendermonde bijt van zich af: 'Geen coronaregels overtreden op Grote Markt!'

Terug naar Dendermonde dan, want op sociale media is heel wat commotie ontstaan na de korte bijeenkomst op de Grote Markt, gisterennamiddag. Een paar honderd Dendermondenaren kwamen daar samen het Ros Beiaardlied zingen. Sommige media lieten uitschijnen dat de social distanceregels niet zouden gerespecteerd zijn. Maar de burgemeester spreekt dat met klem tegen. Alles is hier gedisciplineerd verlopen, zegt hij. Er was geen enkel risico op besmetting.