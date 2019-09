Burgemeester Denderleeuw laat lokaal Waka Waka vzw opnieuw sluiten

Vrijdag beginnen in Sint-Niklaas de Vredefeesten of ballonfeesten. Het hele weekend stijgen er dan ballons van alle soorten en maten op vanop de Grote Markt. Maar of het ook echt een feest wordt, is lang nog niet zeker. Want de weersverwachtingen voor de volgende dagen zijn niet al te best. Er is kans op regen, en stevige wind. Zaken waar ballonvaarders niet echt op liggen te wachten. Voorlopig nog geen man overboord zeggen de ballonvaarders, zij hopen dat het allemaal nog goed komt.