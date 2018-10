Goed nieuws voor minder mobiele personen in Denderleeuw. Want een aantal bushaltes is daar aangepast aan rolstoelgebruikers. Op die manier kunnen die nu gemakkelijker van het perron op de bus rijden. Vooral rolstoelgebruiker Robin was al lang vragende partij. Want hij pendelt elke dag van Denderleeuw naar Brussel. Zelfs mét de aangepaste perrons is dat nog altijd een serieuze uitdaging.